Популярна українська хореографиня, переможниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко оприлюднила рідкісне фото свого коханого. Таким чином вона привітала його з особливим днем.

Публікацію на особистій сторінці в інстаграмі танцівниця зробила з нагоди дня народження свого обранця. Вона привітала його зі святом та розповіла про свої почуття.

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Фото чоловіка Олени Шоптенко

Олена показала рідкісну світлину свого чоловіка Олексія Іванова. На атмосферному чорно-білому знімку Олексій задумливо дивиться вбік. Його кохана написала у дописі теплі слова та зізналася, що дуже щаслива з ним та радіє спільному життю.

Світу безмежно пощастило з тобою! А я щаслива, що ти зі мною. З днем народження, коханий!

– написала Олена.

Що відомо про особисте життя Олени Шоптенко?

Олена Шоптенко вперше вийшла заміж у 2013 році. Тоді її обранцем став танцівник Дмитро Дікусар. У квітні 2016 року Олена офіційно заявила, що розлучилася з чоловіком. 15 жовтня 2016 року вона вдруге пішла під вінець. Хореографиня покохала підприємця Олексія Іванова. 9 червня 2018 року у пари народився син.