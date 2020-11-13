Хореографиня Олена Шоптенко перебуває у шлюбі з бізнесменом Олексієм Івановим. Жінка розповіла, що поважає у своєму коханому та зізналася, чим він підкорив її.

Учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко дала інтерв'ю програмі "Слава+". Танцівниця розповіла про кар'єу, догляд за собою, а також поділилася секретами стосунків з чоловіком.

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Олена Шоптенко про стосунки з чоловіком

Олена зізналася, що у неї є багато шанувальників і вона часто отримує знаки уваги від чоловіків. Проте серце хореографині вже зайняте коханим Олексієм.

Він підкорив мене своєю турботою. Я закохана у його розум. Мій чоловік – абсолютний геній у тому, що робить. У це не можна не закохатися,

– зізналася Шоптенко.

Олена додала, що Олексій був і є другом для неї. Вона зауважила, що дружні стосунки між закоханими – це дуже добре, проте, коли ви стаєте подружжям, то у кожного є певні обов'язки.

Чоловік має бути другом. Але сім'ю не можна побудувати лише на дружбі. У чоловіка і дружини є свої потреби, кожен посідає своє місце, має певні обов'язки та відповідальність,

– розповіла танцівниця.



Олена Шоптенко з чоловіком / Instagram / @alena_shoptenko

Хореографиня зазначила, що вона та Олексій – друзі, проте Олена вдячна обранцю за те, що він не просить її вникати у певні робочі моменти. Шоптенко додала, що їй цікаво все, що відбувається у житті коханого, проте вона завжди поважає його вибір і не на полягає на тому, щоб він чимось поділився.

"Мені цікаво все, що відбувається у його житті. Але я поважаю, якщо Олексій не хоче ділитися якимись проблемами. Він, як чоловік, вважає, що не може жалітися. Хоча я готова вислухати, підтримати, не сприйматиму це, як слабкість. Але Олексій не хоче показувати свою слабкість при мені. Він так хоче, значить я це поважаю", – поділилася зіркова дружина.

Інтерв'ю Олени Шоптенко для програми "Слава+": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олена Шоптенко та Олексій Іванов одружилися в 2016 році. А вже через два роки, 9 червня 2018 року, у подружжя народився син.