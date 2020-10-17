Відома танцювальна пара розлучилась 2016 року після трьох років подружнього життя. Олена Шоптенко одружена вдруге і виховує 2-річного сина Олексія, однак досі повінчана з хореографом Дмитром Дікусаром.

32-річна Олена Шоптенко і 34-річний Дмитро Дікусар були однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Однак чотири роки тому танцюристи розірвали шлюб, а після розлучення зберегли дружні стосунки і продовжують працювати разом. В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" хореографиня розповіла, що з першим чоловіком встигла повінчатися.

До теми Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар пригадали своє весілля: Було дуже круто

З 2016 року Олена Шоптенко одружена з власником рекламного бізнесу Олексієм Івановим. Закохані не влаштовували пишного весілля, розписавшись у РАЦСі навіть без свідків за пів року після знайомства. Танцівниця щаслива в шлюбі, однак розвінчатися з Дмитром Дікусаром досі не встигла. Як пояснила зірка, зараз вони з колишнім чоловіком у процесі розірвання союзу перед Богом.

Ми до цього дуже серйозно поставились. Ми так хотіли, ми це зробили. Життя показало інше,

– поділилась Олена Шоптенко.



Весілля Олени Шоптенко і Дмитра Дікусара / Фото з відкритих джерел



Вінчання Олени Шоптенко і Дмитра Дікусара / Фото з відкритих джерел

Що відомо про шлюб Олени Шоптенко з Дмитром Дікусаром

Танцівники були знайомі задовго до початку роману. Стосунки в них зав'язались в Грузії, куди їх запросили ставити танцювальне шоу, і були дуже публічними. Пишне весілля пара зіграла на підніжжі гори Казбек в Грузії, запросивши на свято лише близьких друзів і батьків.

"Я не жалкую про це. Ми зробили дуже круте свято для себе і для своїх рідних", – наголошує Олена Шоптенко зараз. Шлюб подружжя розірвало 2016 року через власні амбіції та небажання рятувати стосунки.