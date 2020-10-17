Известная танцевальная пара развелась в 2016 году после трех лет супружеской жизни. Алена Шоптенко замужем во второй раз и воспитывает 2-летнего сына Алексея, однако до сих пор обвенчана с хореографом Дмитрием Дикусаром.

32-летняя Елена Шоптенко и 34-летний Дмитрий Дикусар были одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Однако четыре года назад танцоры расторгли брак, а после развода сохранили дружеские отношения и продолжают вместе работать. В интервью для программы "Звездный путь" хореограф рассказала, что с первым мужем успела обвенчаться.

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С 2016 года Алена Шоптенко замужем за владельцем рекламного бизнеса Алексеем Ивановым. Влюбленные не устраивали пышной свадьбы, расписавшись в ЗАГСе даже без свидетелей через пол года после знакомства. Танцовщица счастлива в браке, однако развенчаться с Дмитрием Дикусаром до сих пор не успела. Как пояснила звезда, сейчас они с бывшим мужем в процессе расторжения союза перед Богом.

Мы к этому очень серьезно отнеслись. Мы так хотели, мы это сделали. Жизнь показала другое,

– поделилась Алена Шоптенко.

Свадьба Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара / Фото из открытых источников

Венчание Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара / Фото из открытых источников

Что известно о браке Алены Шоптенко с Дмитрием Дикусаром

Танцоры были знакомы задолго до начала романа. Отношения у них завязались в Грузии, куда их пригласили ставить танцевальное шоу, и были очень публичными. Пышную свадьбу пара сыграла у подножия горы Казбек в Грузии, пригласив на праздник лишь близких друзей и родителей.

"Я не сожалею об этом. Мы сделали очень крутой праздник для себя и для своих родных", – отмечает Алена Шоптенко сейчас. Брак супруги расторгли в 2016 году из-за собственных амбиций и нежелания спасать отношения.