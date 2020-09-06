Бывшие звездные супруги Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар вспомнили свою свадьбу и поделились приятными воспоминаниями. Танцоры являются примером пары, которая смогла сохранить хорошие отношения после развода.

Елене и Дмитрию удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Этот брак был важным этапом в жизни каждого из них, поэтому воспоминания о свадьбе и другие общие моменты вызывают приятные эмоции. Об этом говорится в "Светской жизни".

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Дмитрий признался, что помнит день бракосочетания, и он был по-настоящему крутым. Влюбленные решили устроить особый праздник в Грузии, куда пригласили самых близких людей.

У нас действительно была крутая женитьба. После этого у меня больше не было свадьбы. Я вспоминаю с теплом это время. И очень классное место – горы. Это очень приятная часть нашей жизни. Мне кажется, что круто, что мы смогли ее перенести в наши теперешние жизни именно такой,

- рассказала Елена.

Также Шоптенко добавила, что они с Дикусаром – хороший пример того, что после развода можно хорошо общаться, дружить, а в их случае – даже вместе танцевать. Хореограф отметила, что это жизнь, и в ней случаются разные случаи. Сейчас они оба счастливы, однако уже с другими людьми. Женщина поблагодарила Дмитрия за тот опыт, который он дал ей, и рада, что они смогли остаться друзьями.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар в "Светской жизни": смотрите видео онлайн

Напомним, Шоптенко и Дикусар поженились в июне 2013 года. Они казались идеальной парой, и союз был невероятно крепок. Однако совместная жизнь длилась недолго. Уже в 2016 году Елена объявила о разводе.