Колишнє зіркове подружжя Олени Шоптенко та Дмитра Дікусара згадало своє весілля та поділилося приємними спогадами. Танцівники є прикладом пари, яка змогла зберегти хороші стосунки після розлучення.

Олені та Дмитру вдалося зберегти дружні стосунки після розставання. Цей шлюб був важливим етапом у житті кожного з них, тому спогади про весілля та інші спільні моменти викликають приємні емоції. Про це йдеться у "Світському житті".

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Дмитро зізнався, що пам'ятає день одруження і він був по-справжньому крутим. Закохані вирішили влаштувати особливе свято в Грузії, куди запросили найближчих людей.

У нас справді було круте одруження. У мене більше не було весілля після цього. Я згадую з теплом цей час. І дуже класне місце – гори. Це дуже приємна частина нашого життя. Мені здається, що круто, що ми змогли її перенести в наші теперішні життя саме такою,

– розповіла Олена.

Також Шоптенко додала, що вони з Дікусаром гарний приклад того, що після розлучення можна добре спілкуватися, товаришувати, а у їхньому випадку – навіть разом танцювати. Хореографиня зазначила, що це життя і у ньому трапляються різні випадки. Зараз вони обоє щасливі, проте вже з іншими людьми. Жінка подякувала Дмитру за той досвід, який він дав їй, та рада, що вони змогли залишитися друзями.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар у "Світському життя": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Шоптенко та Дікусар одружилися в червні 2013 року. Вони задавалися ідеальною парою і союз був неймовірно міцний. Проте спільне життя тривало недовго. Вже в 2016 році Олена оголосила про розлучення.