Хореограф Алена Шоптенко состоит в браке с бизнесменом Алексеем Ивановым. Женщина рассказала, что уважает в своем любимом, и призналась, чем он покорил ее.

Участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко дала интервью программе "Слава+". Танцовщица рассказала о карьере, уходе за собой, а также поделилась секретами отношений с мужем.

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Алена Шоптенко об отношениях с мужем

Алена призналась, что у нее есть много поклонников и она часто получает знаки внимания от мужчин. Однако сердце хореографа уже занято любимым Алексеем.

Он покорил меня своей заботой. Я влюблена в его разум. Мой муж – абсолютный гений в том, что делает. В это нельзя не влюбиться,

– призналась Шоптенко.

Алена добавила, что Алексей был и является другом для нее. Она отметила, что дружеские отношения между влюбленными – это очень хорошо, однако, когда вы становитесь супругами, то у каждого есть определенные обязанности.

Мужчина должен быть другом. Но семью нельзя построить только на дружбе. У мужа и жены есть свои потребности, каждый занимает свое место, имеет определенные обязанности и ответственность,

– рассказала танцовщица.



Алена Шоптенко с мужем / Instagram / @alena_shoptenko

Хореограф отметила, что она и Алексей – друзья, однако Алена благодарна избраннику за то, что он не просит ее вникать в определенные рабочие моменты. Шоптенко добавила, что ей интересно все, что происходит в жизни любимого, однако она всегда уважает его выбор и не настаивает на том, чтобы он чем-то поделился.

"Мне интересно все, что происходит в его жизни. Но я уважаю, если Алексей не хочет делиться какими-то проблемами. Он, как мужчина, считает, что не может жаловаться. Хотя я готова выслушать, поддержать, не буду воспринимать это, как слабость. Но Алексей не хочет показывать свою слабость при мне. Он так хочет, значит я это уважаю", – поделилась звездная жена.

Интервью Алены Шоптенко для программы "Слава+": смотрите видео онлайн

Напомним, Алена Шоптенко и Алексей Иванов поженились в 2016 году. А уже через два года, 9 июня 2018 года, у супругов родился сын.