Популярна українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко похизувалася довгими стрункими ногами у звабливому вбранні. Вона знає, як підкреслити свою сексуальність і вміло робить це.

Олена Шоптенко є однією з найпопулярніших танцівниць країни. Вона неодноразово показувала танцювальні вміння на паркеті, а також радувала шанувальників роликами на особистій сторінці в інстаграмі. Днями зірка вирішила поділитися провокативним кадром з фотосесії.

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Звабливий look Олени Шоптенко

Хореографиня зухвало позувала на драбині у спокусливому вбранні. Вона одягнула для фотосесії мінішорти чорного кольору, які обтисли її звабливі ніжки та апетитні сідниці. Пружні форми були трішки оголеними, що додало образові сексуальності. Також бачимо на Шоптенко красиве худі світло-коричневого кольору. Провокативне вбрання вона поєднала з масивним білим взуттям з чорною підошвою та шнурівками.

Волосся знаменитість вклала рівно і забрала на один бік. На обличчі Олена зробила ефектний макіяж з акцентом на очах та бездоганним контурингом.

"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", – жартома написала в дописі танцівниця.