Популярная украинская хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко похвасталась длинными стройными ногами в соблазнительных нарядах. Она знает, как подчеркнуть свою сексуальность и умело делает это.

Алена Шоптенко является одной из самых популярных танцовщиц страны. Она неоднократно показывала танцевальные умения на паркете, а также радовала поклонников роликами на личной странице в инстаграме. На днях звезда решила поделиться провокационным кадром с фотосессии.

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Обольстительный look Елены Шоптенко

Хореограф вызывающе позировала на лестнице в соблазнительном наряде. Она надела для фотосессии мини-шорты черного цвета, которые обжали ее манящие ножки и аппетитные ягодицы. Упругие формы были чуточку обнаженными, что придало образу сексуальности. Также видим на Шоптенко красивое худи светло-коричневого цвета. Провокационный наряд она соединила с массивной белой обувью с черной подошвой и шнуровками.

Волосы знаменитость уложила ровно и забрала на один бок. На лице Елена сделала эффектный макияж с акцентом на глазах и безупречным контурингом.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", – в шутку написала в публикации танцовщица.