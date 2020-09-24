Відома хореографиня та партнерка Олега Винника на "Танцях з зірками" Олена Шоптенко виховує сина Олексія. Обличчя малюка знаменита матуся досі приховує від публіки, однак залюбки ділиться милими домашніми кадрами з малюком.

Фото Олена Шоптенко опублікувала в інстаграм-профілі. У перерві між репетиціями та підготовкою до прямих ефірів шоу "Танці з зірками" вона знаходить час для розваг з сином. Так, чоловік хореографині Олексій Іванов показав нащадку, як стояти на голові. Тепер син вчить зіркову маму.

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"Якби мене попросили проілюструвати останній місяць мого життя – це була б саме ця фотографія", – іронічно написала Олена Шоптенко, натякаючи на виснажливий ритм життя через "Танці з зірками".

На світлині вона позувала на підлозі в коридорі своєї просторої квартири в Києві. Танцівниця була одягнена у домашній костюм чорного кольору – оксамитові штани та футболку. На підлогу вона поклала подушку, а волосся для зручності зібрала у хвіст. Олена Шоптенко дійсно намагалась встояти на голові. У цьому їй допомагав 2-річний син Олексій.

Малюк у синіх штанцях та кофті з корабликами закинув ногу за плече матусі та спробував втримати її в повітрі. Цей милий кадр розчулив майже 300-тисячну аудиторію танцівниці та зібрав понад 6 тисяч лайків.



Олена Шоптенко з сином / Фото Instagram / @alena_shoptenko