Известная хореограф и партнер Олега Винника на "Танцах со звездами" Елена Шоптенко воспитывает сына Алексея. Лицо малыша знаменитая мамочка до сих пор скрывает от публики, однако охотно делится милыми домашними кадрами с малышом.

Фото Елена Шоптенко опубликовала в инстаграм-профиле. В перерыве между репетициями и подготовкой к прямым эфирам шоу "Танцы со звездами" она находит время для развлечений с сыном. Так, муж хореографа Алексей Иванов показал сыну, как стоять на голове. Теперь сын учит звездную маму.

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"Если бы меня попросили проиллюстрировать последний месяц моей жизни – это была бы именно эта фотография", – иронично написала Елена Шоптенко, намекая на изнурительный ритм жизни из-за "Танцев со звездами".

На снимке она позировала на полу в коридоре своей просторной квартиры в Киеве. Танцовщица была одета в домашний костюм черного цвета – бархатные штаны и футболку. На пол она положила подушку, а волосы для удобства собрала в хвост. Елена Шоптенко действительно пыталась устоять на голове. В этом ей помогал 2-летний сын Алексей.

Малыш в синих штанишках и кофте с корабликами закинул ногу за плечо мамы и попытался удержать ее в воздухе. Этот милый кадр растрогал почти 300-тысячную аудиторию танцовщицы и собрал более 6 тысяч лайков.



Елена Шоптенко с сыном / Фото Instagram / @alena_shoptenko