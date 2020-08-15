Протести в Білорусі розгортаються з новою силою. Українські актори підтримали народ сусідньої країни й закликали владу припинити чинити насилля проти своїх громадян. Серед них й народний артист України Олексій Вертинський та дружина Сергія Міхалка з BRUTTO Світлана Зеленковська.

Зірки по всьому світу не залишаються осторонь протестів у Білорусі, які тривають з 9 серпня. Чимало вітчизнятих знаменитостей висловили свою підтримку білорусам у мережі. До них приєднався й колектив київського театру "Актор", який опублікував промовисте відео на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Українські актори та режисери з прапором Білорусі в руках з'явились на сцені театру. Серед них був й народний артист Олексій Вертинський та білоруська актриса Світлана Зеленковська, чоловік якої Сергій Міхалок відреагував на протести в Білорусі під час концерту в Одесі. Нагадаємо, лідер гурту BRUTTO відмовився говорити про політику, заявивши, що "брати-білоруси переможуть, як "воїни світла".

Колектив театру "Актор" підтримав народ Білорусі й закликав владу припинити жорстоке насильство щодо своїх громадян, які вимагають демократії та борються за свою свободу. Вони також не оминули увагою те, що в Україні подібні події розгортались 6 років тому, проте нам вдалось вибороти перемогу.

"Весь світ спостерігає брутальне порушення силовими структурами прав людини. Ще вчора в Україні ми переживали схожі події, захищаючи своє світле майбутнє. Народ Білорусі має право на вільні демократичні вибори та мирний протест. Закликаємо владу Республіки Білорусь припинити чинити насилля проти свого народу. Кожна побита, травмована, принижена людина, кожен загиблий викликають у нас обурення", – наголосили актори.

Серед українських зірок, які також публічно підтримали білорусів, реперка Alyona Alyona, телеведуча Катя Осадча, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, ONUKA, співачка Оля Полякова, виконавець і продюсер Потап, ведучий Юрій Горбунов, TAYANNA, Ірма Вітовська та Леся Нікітюк.

Протести у Білорусі: головне

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня активісти почали виходити на мирні акції протесту. Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Мирні демонстрації по всій країні переросли в сутички з силовиками, які застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ. Відомо щонайменше про двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих, понад 7 тисяч людей затримали.