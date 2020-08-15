Протесты в Беларуси разворачиваются с новой силой. Украинские актеры поддержали народ соседней страны и призвали власти прекратить оказывать насилие против своих граждан. Среди них и народный артист Украины Алексей Вертинский и жена Сергея Михалка из BRUTTO Светлана Зеленковская.

Звезды по всему миру не остаются в стороне от протестов в Беларуси, которые продолжаются с 9 августа. Немало отечественных знаменитостей выразили свою поддержку белорусам в сети. К ним присоединился и коллектив киевского театра "Актер", который опубликовал красноречивое видео на официальной странице в фейсбуке.

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Украинские актеры и режиссеры с флагом Беларуси в руках появились на сцене театра. Среди них был народный артист Алексей Вертинский и белорусская актриса Светлана Зеленковская, муж которой Сергей Михалок отреагировал на протесты в Беларуси во время концерта в Одессе. Напомним, лидер группы BRUTTO отказался говорить о политике, заявив, что "братья-белорусы победят, как "воины света".

Коллектив театра "Актер" поддержал народ Беларуси и призвал власти прекратить жестокое насилие в отношении своих граждан, которые требуют демократии и борются за свою свободу. Они также не обошли вниманием то, что в Украине подобные события разворачивались 6 лет назад, однако нам удалось одержать победу.

"Весь мир наблюдает грубое нарушение силовыми структурами прав человека. Еще вчера в Украине мы переживали похожие события, защищая свое светлое будущее. Народ Беларуси имеет право на свободные демократические выборы и мирный протест. Призываем власти Республики Беларусь прекратить совершать насилие против своего народа. Каждый избитый, травмированный, униженный человек, каждый погибший вызывают у нас возмущение", – отметили актеры.

Среди украинских звезд, которые публично поддержали белорусов, рэп-исполнительница Alyona Alyona, телеведущая Катя Осадчая, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, ONUKA, певица Оля Полякова, исполнитель и продюсер Потап, ведущий Юрий Горбунов, TAYANNA, Ирма Витовская и Леся Никитюк.

Протесты в Беларуси: главное

После объявления результатов президентских выборов 9 августа активисты начали выходить на мирные акции протеста. Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Мирные демонстрации по всей стране переросли в столкновения с силовиками, которые применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ. Известно как минимум о двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших, более 7 тысяч человек задержали.