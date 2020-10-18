Українські телеведучі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко нещодавно відсвяткували першу річницю весілля. З цього приводу пара влаштувала індійську вечірку. А також ведуча подарувала чоловікові вишиванку.

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров та журналістка Олександра Кучеренко рік тому таємно зіграли весілля. А у програмі "Світське життя" жінка розповіла Каті Осадчій, як подружжя відсвяткувало його першу річницю.

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Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров відсвяткували ситцеве весілля доволі екзотично. Подружжя влаштувало затишну вечірку в індійському стилі. Вони вдягнулись тематично: Олександра обрала білу сукню, яку раніше Дмитро привіз дружині з Індії. А він, натомість, одягнув білий костюм та жилетку.

Розмалювали руки, одягнули сережки, все було, як треба! І кухня, звичайно, теж індійська. Ми розважилися, як могли,

– розповіла Олександра Кучеренко.

Жінка зізналась, що на першу річницю весілля подарувала чоловіку вишиванку. Такий вибір телеведуча пояснила тим, що цей одяг залишиться у Дмитра надовго. А тому збереже всі спогади про подружнє життя.

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