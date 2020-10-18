Украинские телеведущие Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко недавно отпраздновали первую годовщину свадьбы. По этому поводу пара устроила индийскую вечеринку. А также ведущая подарила мужу вышиванку.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и журналистка Александра Кучеренко год назад тайно сыграли свадьбу. А в программе "Светская жизнь" женщина рассказала Кате Осадчей, как супруги отпраздновали первую годовщину.

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Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров отпраздновали ситцевую свадьбу довольно экзотично. Супруги устроили уютную вечеринку в индийском стиле. Они оделись тематически: Александра выбрала белое платье, которое ранее Дмитрий привез жене из Индии. А он вместо этого надел белый костюм и жилетку.

Разрисовали руки, одели серьги, все было, как надо! И кухня, конечно, тоже индийская. Мы развлеклись, как могли,

– рассказала Александра Кучеренко.

Женщина призналась, что на первую годовщину свадьбы подарила мужу вышиванку. Такой выбор певица объяснила тем, что эта одежда останется у Дмитрия надолго. А потому сохранит все воспоминания о супружеской жизни.

Смотреть "Светская жизнь" с Александрой Кучеренко онлайн: