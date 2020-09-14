Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов та українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар рік тому офіційно одружилися. З цієї нагоди чоловік привітав обраницю з річницею, поділившись архівним відео з РАЦСу.

Одна із найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу узаконила свої стосунки рік тому. На особистій інстаграм-сторінці чоловік опублікував щемливе відео.

Читайте також Ти причина моєї усмішки: Періс Гілтон зворушливо привітала бойфренда з річницею

На ролику Катерина зображена у розкішній бежевій сукні, а Олександр – у смокінгу. Закохані обмінюються обручками та ставлять підписи у свідоцтві про одруження. Саме рік тому вони офіційно зареєстрували свої стосунки в одному із київських РАЦСів.

Окрім відео, Стоянов звернувся до коханої: "Рівно рік тому ми знову поклялися кохати один одного все життя! І нехай ми вже 10 років разом, але цей рік був особливим, адже ми змогли зробити те, чого не робили за весь цей час жодного разу: дуже довго відпочивали та насолоджувалися нашою сім'єю. І ще у сто крат сильніше огорнули наш світ любов'ю. Ти моя муза, мій храм, моя стихія та кохання всього життя! Нехай так буде завжди!".

Що відомо про стосунки Олександра Стоянова і Катерини Кухар?

Історія кохання Катерини та Олександра розпочалася 10 років тому. У 2014 році вони обвінчалися в церкві, а в 2018 – узаконили стосунки в США. Проте в Україні це свідоцтво про шлюб було недійсним. Минулого року пара зіграла весільну церемонію під час прямого ефіру проєкту "Танці з зірками", де Катерина є однією з суддів. Подружжя виховує двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію.