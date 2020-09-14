Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов и украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар год назад официально поженились. По этому случаю мужчина поздравил избранницу с годовщиной, поделившись архивным видео из ЗАГСа.

Одна из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса узаконила свои отношения год назад. На личной инстаграм-странице мужчина опубликовал щемящее видео.

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В ролике Екатерина изображена в роскошном бежевом платье, а Александр – в смокинге. Влюбленные обмениваются кольцами и ставят подписи в свидетельстве о браке. Именно год назад они официально зарегистрировали свои отношения в одном из киевских ЗАГСов.

Кроме видео, Стоянов обратился к любимой: "Ровно год назад мы снова поклялись любить друг друга всю жизнь! И пусть мы уже 10 лет вместе, но этот год был особенным, ведь мы смогли сделать то, чего не делали за все это время ни разу: очень долго отдыхали и наслаждались нашей семьей. И еще во сто крат сильнее окутали наш мир любовью. Ты моя муза, мой храм, моя стихия и любовь всей жизни! Пусть так будет всегда!".

Что известно об отношениях Александра Стоянова и Екатерины Кухар?

История любви Екатерины и Александра началась 10 лет назад. В 2014 году они обвенчались в церкви, а в 2018 – узаконили отношения в США. Однако в Украине это свидетельство о браке было недействительным. В прошлом году пара сыграла свадебную церемонию во время прямого эфира проекта "Танцы со звездами", где Екатерина является одной из судей. Супруги воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию.