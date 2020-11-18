Акторка та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина не приховує, що серед її фаворитів гуморист та автор "Кварталу 95" Олександр Еллерт. Чоловік відверто розповів, коли насправді зародилися його почуття до зірки.

Боротьбу за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної продовжує всього шість чоловіків, серед яких комік Олександр Еллерт. В одному з випусків акторка обмовилась, що серед усіх претендентів їй найбільше подобається саме він. Однак гуморист досі відкрито не заявив про свої почуття. В інтерв'ю для видання "Караван історій" він зізнався, чи закохався в красуню насправді.

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Олександр Еллерт розповів про почуття до "Холостячки"

Фаворит Ксенії Мішиної відкрито говорив, що сумнівається щодо щирості намірів акторки на проєкті. Під час першого романтичного побачення йому так і не вдалось зрозуміти, чи грає головна героїня роль "Холостячки", чи проживає все по-справжньому. Тому почуття в Олександра Еллерта з'явились лише на п'ятому тижні проєкту, який вийде в ефір у п'ятницю, 20 листопада. Саме тоді він переконався, що Ксенія Мішина з ним справжня.

Можливо, вплинула зміна атмосфери, або пройшли чотири тижні мого мозкового штурму і віри або невіри в неї як холостячку або актрису реаліті "Холостячка"… Все ж повірив, що вона не грає,

– поділився чоловік.

Конкуренція з другом Андрієм Рибаком

На проєкт "Холостячка" Олександр Еллерт прийшов з другом-коміком Андрієм Рибаком, якому головна героїня також приділяє багато уваги. Однак, як з'ясувалось, вони не домовлялись про спільну участь у проєкті. За збігом обставин чоловіки прийняли рішення поборотися за серце Ксенії Мішиної в один день, обговоривши це з колегами. Тому жоден з них не планував поступатися місцем товаришу.

Як запевнив Олександр Еллерт, конкуренцію та ревнощі він відчуває як до друга Андрія Рибака, так і до інших чоловіків, адже вони змагаються за одну жінку.

"Я не сприймаю проєкт як жарт. Для мене це можливість познайомитися і скоротити дистанцію з Мішиною… Я розумів умови і знав, куди я йду. Але в якісь моменти мені це, звичайно, не приносило задоволення", – зізнався Олександр Еллерт.

Проте гуморист зазначив, що в реальному житті не став би ініціювати подібний любовний трикутник: "Коли розумієш, що другу подобається якась дівчина, то все. Немає ніякого суперництва".