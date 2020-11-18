Актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина не скрывает, что среди ее фаворитов юморист и автор "Квартала 95" Александр Эллерт. Мужчина откровенно рассказал, когда на самом деле зародились его чувства к звезде.

Борьбу за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной продолжают всего шесть мужчин, среди которых комик Александр Эллерт. В одном из выпусков актриса обмолвилась, что среди всех претендентов ей больше всего нравится именно он. Однако юморист до сих пор открыто не заявил о своих чувствах. В интервью для издания "Караван историй" он признался, влюбился ли в красавицу на самом деле.

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Александр Эллерт рассказал о чувствах к "Холостячке"

Фаворит Ксении Мишиной открыто говорил, что сомневается в искренности намерений актрисы на проекте. Во время первого романтического свидания ему так и не удалось понять, играет главная героиня роль "Холостячки" или проживает все по-настоящему. Поэтому чувства у Александра Эллерта появились только на пятой неделе проекта, который выйдет в эфир в пятницу, 20 ноября. Именно тогда он убедился, что Ксения Мишина с ним настоящая.

Возможно, повлияла смена атмосферы, или прошли четыре недели моего мозгового штурма и веры или неверия в нее как холостячку или актрису реалити "Холостячка"... Все же поверил, что она не играет,

– поделился мужчина.

Конкуренция с другом Андреем Рыбаком

На проект "Холостячка" Александр Эллерт пришел с другом-комиком Андреем Рыбаком, которому главная героиня тоже уделяет много внимания. Однако, как выяснилось, они не договаривались о совместном участии в проекте. По стечению обстоятельств мужчины приняли решение побороться за сердце Ксении Мишиной в один день, обсудив это с коллегами. Поэтому ни один из них не планировал уступать место товарищу.

Как заверил Александр Эллерт, конкуренцию и ревность он испытывает как к другу Андрею Рыбаку, так и к другим мужчинам, потому что они соревнуются за одну женщину.

"Я не воспринимаю проект как шутку. Для меня это возможность познакомиться и сократить дистанцию с Мишиной... Я понимал условия и знал, куда я иду. Но в какие-то моменты мне это, конечно, не доставляло удовольствия", – признался Александр Эллерт.

Однако юморист отметил, что в реальной жизни не стал бы инициировать подобный любовный треугольник: "Когда понимаешь, что другу нравится какая-то девушка, то все. Нет никакого соперничества".