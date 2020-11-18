13 ноября состоялся 4 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". На церемонии роз Ксения Мишина попрощалась с Ильей. Мужчина признался, успел ли влюбиться в девушку, а также поделился, кого считал главным конкурентом на проекте.

"Холостячка" уже четвертую неделю подряд находится в центре внимания зрителей. За историями отношений Ксении с мужчинами следит вся страна. Всем интересно, с кем Мишина решит продолжить отношения за пределами проекта. Каждую неделю она прощается с кем-то из участников. Среди них есть и Илья Рыбальченко. После вылета из шоу мужчина ответил на вопросы поклонников. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице "Холостячки" в инстаграм.

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Главный конкурент Ильи на проекте

Участник рассказал, что после вылета из шоу со всеми участниками находится в хороших отношениях. Однако во время участия в "Холостячке" между мужчинами была конкуренция. В частности, Илья признался, что главным соперником считал Андрея Рыбака.

Ксения уделяла Андрею много внимания, поэтому Илья думал, что именно с ним окажется в финале. Однако случилось не так, как предполагалось. Рыбальченко покинул проект, а Рыбак продолжает борьбу за сердце "Холостячки".

Влюбился ли Илья в Ксению?

Илья поделился, что на проекте он испытывал симпатию к Мишиной. Однако она не переросла во что-то большее и он не может сказать, что был влюбленным. Рыбальченко рассказал, за время его пребывания на реалити-шоу общения с "Холостячкой" было мало для того, чтобы появились сильные чувства.

Если суммировать все встречи, то Илья и Ксения были вместе примерно час. У мужчины не было возможности пойти с девушкой на индивидуальное свидание и вдоволь пообщаться.