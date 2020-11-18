13 листопада відбувся 4 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". На церемонії троянд Ксенія Мішина попрощалася з Іллею. Чоловік зізнався, чи встиг закохатися в дівчину, а також поділився, кого вважав головним конкурентом на проєкті.

"Холостячка" вже четвертий тиждень поспіль перебуває в центрі уваги глядачів. За історіями стосунків Ксенії з чоловіками стежить вся країна. Усім цікаво, з ким Мішина вирішить продовжити стосунки поза межами проєкту. Щотижня вона прощається з кимось із учасників. Серед них є й Ілля Рибальченко. Після вильоту з шоу чоловік відповів на запитання шанувальників. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці "Холостячки" в інстаграмі.

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Головний конкурент Іллі на проєкті

Учасник розповів, що після вильоту з шоу з усіма учасниками перебуває у хороших стосунках. Проте під час участі в "Холостячці" між чоловіками була конкуренція. Зокрема, Ілля зізнався, що головним суперником вважав Андрія Рибака.

Ксенія приділяла Андрію багато уваги, тому Ілля думав, що саме з ним опиниться у фіналі. Проте сталося не так, як гадалося. Рибальченко покинув проєкт, а Рибак продовжує боротьбу за серце "Холостячки".

Чи закохався Ілля в Ксенію?

Ілля поділився, що на проєкті він відчував симпатію до Мішиної. Проте вона не переросла у щось більше і він не може сказати, що був закоханим. Рибальченко розповів, за час його перебування на реаліті-шоу спілкування з "Холостячкою" було замало для того, щоб з'явилися сильні почуття.

Якщо підсумувати усі зустрічі, то Ілля та Ксенія були разом приблизно годину. У чоловіка не було можливості піти з дівчиною на індивідуальне побачення та вдосталь поспілкуватися.