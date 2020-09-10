З 25 вересня в Україні розпочнеться Одеський кінофестиваль. Саме там покажуть фільм "Номери", знятий за п'єсою Олега Сенцова. Перед українською прем'єрою режисер розповів, як тривала робота над стрічкою в ув'язненні.

Олег Сенцов розповів про фільм "Номери"

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам Zaxid.Net Олег Сенцов зізнався, що п'єсу "Номери" він написав ще у 2011 році. Екранізувати її режисеру завадив незаконний арешт в окупованому Криму і роки перебування у російській в'язниці. Однак непересічний сюжет повинен був вийти на великий екран, тому за зйомки взявся Ахтем Сеітаблаєв. Автори стрічки "Номери" дистанційно радились з Олегом Сенцовим і враховували його ідеї під час створення фільму.

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"Це був дуже цікавий досвід… Ніхто в неї не вірив, а я вірив. Це був матеріал, який мені хотілося зробити у вигляді п’єси. Спочатку її поставили у театрі в Києві. Потім з’явилась ідея кінопроєкту. Вони мені посилала якісь ескізи, фотографії. Я писав листи, надсилав свої малюнки. І це була дуже цікава робота", – поділився Олег Сенцов.

За словами режисера, фільм "Номери" вийшов таким, яким він уявляв собі під час написання п'єси. Ахтем Сеітаблаєв вніс у стрічку і свої ідеї, але не порушив концепції Олега Сенцова.

Візуально, в плані атмосфери, кастингу все відповідає тому, як я б сам зробив… Можливо, я б щось зробив інакше. Але загалом фільм передає те, що я хотів сказати, – зазначив Олег Сенцов.

Що відомо про фільм "Номери"

Фільм "Номери", який невдовзі покажуть в рамках Одеського кінофестивалю, розповідає про ув'язнене суспільство, де всі підпорядковуються суворій системі і правителю Нулю. Головні герої щодня роблять одне і те саме, не порушуючи правил, заведених у світі Номерів. Водночас вони позбавлені будь-якого права вибору, навіть в особистих питаннях, не можуть будувати своє життя чи вибирати, кого любити. В один момент 10 героїв хочуть змінити весь устрій та повернути собі свої права.

"Це універсальна антиутопія. Усе це може відбутись будь-коли та будь з ким. Світ недосконалий, і зміни можуть бути не лише на краще. Я в жодному випадку не кажу, що не варто робити змін, проте треба думати, коли щось робиш… Це кіно дуже просте та схематичне, але водночас там є практично всі архетипи людей. Це зріз суспільства, який відбиває те, що відбувається", – пояснив Олег Сенцов.

Перша прем'єра фільму "Номери" відбулась на фестивалі Берлінале. У широкий прокат стрічка вийде 19 листопада 2020 року.

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