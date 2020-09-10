С 25 сентября в Украине начнется Одесский кинофестиваль. Там покажут фильм "Номера", снятый по пьесе Олега Сенцова. Перед украинской премьерой режиссер рассказал, как шла работа над лентой в заключении.

Олег Сенцов рассказал о фильме "Номера"

В эксклюзивном интервью журналистам Zaxid.Net Олег Сенцов признался, что пьесу "Номера" он написал еще в 2011 году. Экранизировать ее режиссеру помешал незаконный арест в оккупированном Крыму и годы пребывания в российской тюрьме. Однако неординарный сюжет должен был выйти на большой экран, поэтому за съемки взялся Ахтем Сеитаблаев. Авторы ленты "Номера" дистанционно советовались с Олегом Сенцовым и учитывали его идеи при создании фильма.

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"Это был очень интересный опыт... Никто в него не верил, а я верил. Это был материал, который мне хотелось сделать в виде пьесы. Сначала ее поставили в театре в Киеве. Затем появилась идея кинопроекта. Они мне посылали какие-то эскизы, фотографии. Я писал письма, присылал свои рисунки. И это была очень интересная работа", – поделился Олег Сенцов.

По словам режиссера, фильм "Номера" получился таким, каким он представлял себе при написании пьесы. Ахтем Сеитаблаев внес в ленту и свои идеи, но не нарушил концепции Олега Сенцова.

Визуально, в плане атмосферы, кастинга все соответствует тому, как я бы сам сделал... Может быть, я что-то сделал иначе. Но в целом фильм передает то, что я хотел сказать,

– отметил Олег Сенцов.

Что известно о фильме "Номера"

Фильм "Номера", который вскоре покажут в рамках Одесского кинофестиваля, рассказывает о заключенном обществе, где все подчиняются строгой системе и правителю Нулю. Главные герои ежедневно делают одно и то же, не нарушая правил, принятых в мире Номеров. В то же время они лишены всякого права выбора, даже в личных вопросах, не могут строить свою жизнь или выбирать, кого любить. В один момент 10 героев хотят изменить весь уклад и вернуть себе свои права.

"Это универсальная антиутопия. Все это может произойти в любое время и с кем угодно. Мир несовершенен, и изменения могут быть не только к лучшему. Я ни в коем случае не говорю, что не стоит делать изменений, однако надо думать, когда что-то делаешь... это кино очень простое и схематическое, но одновременно там есть практически все архетипы людей. Это срез общества, который отражает то, что происходит", – пояснил Олег Сенцов.

Первая премьера фильма "Номера" состоялась на фестивале Берлинале. В широкий прокат лента выйдет 19 ноября 2020 года.

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