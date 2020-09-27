Відома британська модель Демі Роуз невпинно демонструє нові фото та розбурхує мережу пікантними образами. Цього разу Демі приміряла сірий боді з глибоким декольте.

Сексапільна британська модель Демі Роуз ніколи не втрачає можливості поділитися з шанувальниками своїми гарячими світлинами. Їх вона публікує на 14-мільйонну аудиторію в інстаграмі.

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Демі постала перед об'єктивом у спальній кімнаті та позувала перед ліжком, що додало перчинки світлинам. Для чергового гарячого образу модель вдягнула сіре боді на довгий рукав. Дівчина розстібнула його і засвітила пишні груди.

Також зваблива британка зняла відео, на якому вона позувала, вже сидячи на ліжку. Демі обернулась спиною до об'єктива і оголила пружні сідниці та стегна.

Модель розпустила довге волосся та вклала його хвилясто. Для того, щоб завершити еротичний образ, вона зробила яскравий макіяж. Демі підкреслила очі коричневими та сріблястими тінями, зробила контуринг обличчя та нафарбувала губи нюдовою помадою.

Роуз завжди смілива і знає, як розбурхати фоловерів еротичними фото чи відео. Тому і цього разу сексуальна британка продемонструвала зухвалий образ і завела мережу.

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