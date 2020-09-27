Известная британская модель Деми Роуз постоянно демонстрирует новые фото и будоражит сеть пикантными образами. На этот раз Деми примеряла серый боди с глубоким декольте.

Сексапильная британская модель Деми Роуз никогда не упускает возможности поделиться с поклонниками своими горячими фотографиями. Их она публикует на четырнадцатимиллионную аудиторию в инстаграме.

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Деми предстала перед объективом в спальне и позировала перед кроватью, что придало перчинки фотографиям. Для очередного горячего образа модель надела серое боди с длинным рукавом. Девушка расстегнула его и засветила пышную грудь.

Также обольстительная британка сняла видео, на котором она позировала, уже сидя на кровати. Деми обернулась спиной к объективу и обнажила упругие ягодицы и бедра.

Модель распустила длинные волосы и уложила их волнами. Для того, чтобы завершить эротический образ, она сделала яркий макияж. Деми подчеркнула глаза коричневыми и серебристыми тенями, сделала контуринг лица и накрасила губы нюдовой помадой.

Роуз всегда смелая и знает, как взбудоражить фолловеров эротическими фото или видео. Поэтому и на этот раз сексуальная британка продемонстрировала дерзкий образ и зажгла сеть.

Для просмотра фото и видео листайте вправо: