Популярна британська співачка Дуа Ліпа знялась в провокативній фотосесії та завела мережу. Зірка позувала в напівпрозорій сукні з пікантним вирізом до стегон.

Британська авторка пісень та співачка Дуа Ліпа не соромиться позувати у відвертих образах для фотосесій чи інших зйомок. Новими провокативними світлинами вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Дуа Ліпа постала в напівпрозорій довгій сукні з пікатним вирізом на тонких бретелях. Співачка не вдягнула бюстгальтер, тож засвітила пишні груди та завела мережу стрункими ногами. Дуа вдягнула тонкі трусики, але це не завадило їй похизуватися пружними сідницями. Сукня мала нашиті бусини, що додавало перчинки образу.



Дуа Ліпа в напівпрозорій сукні / Instagram / @dualipa

Сексуальна британка завершила образ тонким ланцюжком на шиї з підвіскою у вигляді зірки та яскравим макіяжем. Дуа Ліпа нанесла рожеві шимерні тіні, нафарбувала чорні довгі стрілки та підкреслила пишні губи рожевою помадою.



Дуа Ліпа в напівпрозорій сукні / Instagram / @dualipa

Також Дуа Ліпа обрала чорні замшеві босоніжки на високих підборах, які вдало доповнили образ та підкреслили стрункість співачки. Провокативний look британської артистки розбурхав мережу



​Дуа Ліпа в напівпрозорій сукні / Instagram / @dualipa