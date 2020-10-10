Популярная британская певица Дуа Липа снялась в провокационной фотосессии и завела сеть. Звезда позировала в полупрозрачном платье с пикантным вырезом до бедер.

Британская автор песен и певица Дуа Липа не стесняется позировать в откровенных образах для фотосессий или других съемок. Новыми провокационными фотографиями она поделилась на своей странице в инстаграме.

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Дуа Липа появилась в полупрозрачном длинном платье с пикатним вырезом на тонких бретелях. Певица не надела бюстгальтер, поэтому засветила пышную грудь и завела сеть стройными ногами. Дуа надела тонкие трусики, но это не помешало ей похвастаться упругими ягодицами. Платье было расшито бусинами, что придавало перчинки образу.



Дуа Липа в полупрозрачном платье / Instagram / @dualipa

Сексуальная британка завершила образ тонкой цепочкой на шее с подвеской в виде звезды и ярким макияжем. Дуа Липа нанесла розовые шиммерные тени, накрасила черные длинные стрелки и подчеркнула пышные губы розовой помадой.



Дуа Липа в полупрозрачном платье / Instagram / @dualipa

Также Дуа Липа выбрала черные замшевые босоножки на высоком каблуке, которые удачно дополнили образ и подчеркнули стройность певицы. Провокативный look британской артистки взбудоражил сеть

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Дуа Липа в полупрозрачном платье / Instagram / @dualipa