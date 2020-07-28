Стрімінгова компанія Netflix оголосила, що 2 сезон "Відьмака" не стане останнім у цьому проєкті. За мотивами успішного серіалу планують зняти мінісеріал, в якому розкриють історію походження відьмаків.

Про це представники Netflix оголосили на твіттер-сторінці. Нове шоу буде називатись The Witcher: Blood Origin ("Відьмак: Походження крові) та складатиметься із 6 епізодів. Зйомки планують розпочати після виходу на екран 2 сезону "Відьмака". Локацію вже обрали: мінісеріал створять у Великій Британії.

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Наразі всіх деталей сюжету автори проєкту вирішили не розсекречувати. Відомо тільки, що події мінісеріалу будуть розвиватись в ельфійському світі за 1200 років до подій, в яких постає Геральт. Також у стрічці глядачі побачать, що передувало об'єднанню світів, у яких живуть монстри та люди, та хто був першим відьмаком.

Над приквелом до серіалу "Відьмак" буде працювати Деклан де Барра, який писав сценарій до одного з епізодів стрічки. У коментарі The Hollywood Reporter він розкрив кілька деталей проєкту.

"Як давній фанат фентезі я з великим ентузіазмом візьмуся за історію "Відьмака: Походження крові". Ця думка не покидала мене з того часу, як я вперше прочитав всього "Відьмака". Мене приваблює ельфійський світ до катастрофічного приходу в нього людей. Мене завжди цікавили злети й падіння цивілізацій. Скільки величезних масивів знань назавжди втрачено за такий короткий час, що часто ускладнюється колонізацією і переписуванням історії. "Відьмак: Походження крові" розповість історію ельфійської цивілізації до її падіння і, найголовніше, розкриє забуту історію найпершого відьмака", – розповів Деклан де Барра.

Що відомо про серіал "Відьмак"

Перші епізоди серіалу "Відьмак" презентували у грудні 2019 року і відтоді стрічка залишається однією з найбільш обговорюваних у світі. За сюжетом, мисливець за монстрами Геральт з Рівії повинен виконати своє призначення. Для цього потрібно знайти і врятувати принцесу Ціріллу, яка має особливий дар. Однак завдання відьмака виявиться не з легких, адже паралельно з цими подіями розпалюється війна, в якій головну силу мають маги.

У 2 сезоні на Геральт і Цірілла повинні будуть розгадати таємницю її дару. Допомагатиме їм у цьому відьма Йеніффер. Водночас на Ціріллу влаштують справжнє полювання, тому головні герої повинні будуть зробити все, аби захистити принцесу.

Через пандемію коронавірусу зйомки нового сезону "Відьмака" зупинили, тому наразі невідомо, коли кіномани зможуть переглянути продовження популярної саги.

Дивіться трейлер до серіалу "Відьмак": відео