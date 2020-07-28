Стриминговая компания Netflix объявила, что 2 сезон "Ведьмака" не станет последним в этом проекте. По мотивам успешного сериала планируют снять мини-сериал, в котором раскроют историю происхождения ведьмаков.

Об этом представители Netflix объявили на твиттер-странице. Новое шоу будет называться The Witcher: Blood Origin ("Ведьмак: Происхождение крови) и состоять из 6 эпизодов. Съемки планируют начать после выхода на экран 2 сезона "Ведьмака". Локацию выбрали: мини-сериал создадут в Великобритании.

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Сейчас все детали сюжета авторы проекта решили не рассекречивать. Известно только, что события мини-сериала будут развиваться в эльфийском мире за 1200 лет до событий, в которых предстает Геральт. Также в ленте зрители увидят, что предшествовало объединению миров, в которых живут монстры и люди, и кто был первым ведьмаком.

Над приквелом к сериалу "Ведьмак" будет работать Деклан де Барра, который писал сценарий к одному из эпизодов ленты. В комментарии The Hollywood Reporter он раскрыл несколько деталей проекта.

"Как давний фанат фэнтези я с большим энтузиазмом возьмусь за историю "Ведьмака: Происхождения крови". Эта мысль не покидала меня с того времени, как я впервые прочитал всего "Ведьмака". Меня привлекает эльфийский мир до катастрофического прихода в него людей. Меня всегда интересовали взлеты и падения цивилизаций. Сколько огромных массивов знаний навсегда потеряно за такое короткое время, что часто осложняется колонизацией и переписыванием истории. "Ведьмак: Происхождение крови" расскажет историю эльфийской цивилизации до ее падения и, самое главное, раскроет забытую историю самого первого ведьмака", – рассказал Деклан де Барра.

Что известно о сериале "Ведьмак"

Первые эпизоды сериала "Ведьмак" презентовали в декабре 2019 года и с тех пор лента остается одной из самых обсуждаемых в мире. По сюжету, охотник за монстрами Геральт из Ривии должен выполнить свое предназначение. Для этого нужно найти и спасти принцессу Цириллу, у которой особый дар. Однако задача ведьмака окажется не из легких, ведь параллельно с этими событиями разгорается война, в которой главная сила – маги.

Во 2 сезоне Геральт и Цирилла должны будут разгадать тайну ее дара. Помогать им в этом будет чародейка Йеннифер. В то же время на Цириллу устроят настоящую охоту, поэтому главные герои должны будут сделать все, чтобы защитить принцессу.

Из-за пандемии коронавируса съемки нового сезона "Ведьмака" остановили, поэтому пока неизвестно, когда киноманы смогут посмотреть продолжение популярной саги.

Смотрите трейлер к сериалу "Ведьмак": видео