За ягодами влітку пильно стежать не лише садівники, а й різні комахи, які хочуть нею поласувати. Якщо хочете зберегти урожай – треба цьому протидіяти. Чим обробити малину без хімії – розкаже 24 Канал.

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Обробка малини від шкідників

Перш за все, варто проводити санітарну обрізку кущів малини та прибирати опале листя. Так, вже буде набагато менше шкідників. А також можна використати прості народні засоби.

Коли малина цвіте, хороший варіант – розчин із соди. Пропорція така: 2 столові ложки на 10 літрів кип'яченої води. Чекаємо, поки охолоне та можемо обробляти рослину. Такий захід можна проводити 1 раз в 6-7 днів.



Содовий розчин / Фото "Діагноз хвороб"

Знадобиться й гірчичний настій. Беремо 100 грамів порошку та розчиняємо його у воді до рідкої маси. Згодом можна ще долити води та настоювати добу.



Гірчичний порошок / Фото "Харчовик"

У такій справі буде корисно обробити малину розчином на основі тютюну. Візьміть 200 грамів тютюнового листя чи пилу та залийте 10 літрами окропу. Хай трохи бродить. Після процідження можна використовувати.



Тютюн / Фото "Сам собі агроном"

Не тільки відлякує шкідників, а й виконує роль підживлення – дріжджовий розчин. Достатньо 100 грамів речовини, 100 грамів цукру на 5 літрів теплої води. Ретельно перемішуємо, аби дріжджі розчинились. Потім розбавте з водою у пропорції 1:10. Перелийте настій у розпилювач і можете обробляти кущі. Під один кущ – 4 літри, якщо дуже молоді, то 2 літри.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"