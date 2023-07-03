За ягодами летом внимательно следят не только садоводы, но и разные насекомые, которые хотят ею полакомиться. Если хотите сохранить урожай – нужно этому противодействовать. Чем обработать малину без химии – расскажет 24 Канал.

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Обработка малины от вредителей

Прежде всего, следует проводить санитарную обрезку кустов малины и убирать опавшие листья. Да, уже будет гораздо меньше вредителей. Также можно использовать простые народные средства.

Когда малина цветет, хороший вариант – раствор из соды. Пропорция такова: 2 столовых ложки на 10 литров кипяченой воды. Ждем, пока остынет и можем возделывать растение. Такую меру можно проводить 1 раз в 6-7 дней.



Содовый раствор / Фото "Диагноз болезней"

Пригодится и горчичный настой. Берем 100 г порошка и растворяем его в воде до жидкой массы. Потом можно еще долить воды и настаивать день.



Горчичный порошок / Фото "Пищевик"

В таком деле будет полезно обработать малину раствором на основе табака. Возьмите 200 г табачных листьев или пыли и залейте 10 литрами кипятка. Пусть немного бродит. После процеживания можно использовать.



Табак / Фото "Сам себе агроном"

Не только отпугивает вредителей, но и выполняет роль подкормки дрожжевой раствор. Достаточно 100 г вещества, 100 г сахара на 5 литров теплой воды. Тщательно перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Затем разбавьте с водой в пропорции 1:10. Перелейте настой в распылитель и обрабатывайте кусты. Под один куст – 4 литра, если очень молодые, то 2 литра.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"