Через загущену крону дерево недоотримує достатньо світла й повітря, тож може гірше розвиватися. Також сухі та старі гілки можуть зашкодити здоровим, наприклад, через обвал снігу взимку. Дамо кілька порад, як правильно обрізати грушу.

Корисно Обрізайте горіх саме так, і урожай в наступному сезоні буде вдвічі більшим

Переваги осінньої обрізки груші

  • "Плюс" осінньої обрізки у тому, що нова пагони вже виростуть, бо розвиток сповільнюється на зиму.
  • Рух соку по дереву припиняється, тобто, він не буде витікати через спили та зрізи.
  • Завдяки осінній обрізці покращаться плоди в наступному сезоні.
  • Важливо завершити обрізку до початку заморозків, щоб рани загоїлися.

Велику роль у процесі обрізки грає вік груші. Молодим саджанцям, які ще не родять, треба правильно сформувати кістяк. А тим деревам, які вже дають плоди, треба допомогти правильно розподілити корисні речовини. Тоді як старі дерева, перш за все потребують омолодження.

Як правильно обрізати грушу

Насамперед варто позбутися сухих і хворих гілок. Їх легко розпізнати, бо на них немає листя. З них вже не буде жодної користі. Хворі пагони теж варто видалити, бо вони можуть заражати здорові шкідниками і хворобами.

  • Молода паросль просто продовжує кореневу систему. Їх теж обламують, а от здерев'янілі пагони – обрізають секатором у місці їх утворення. У широких прикореневих пагонах часто з'являється грибок, тож треба позбуватися їх.
  • Садівники видаляють на груші й дзиґи. Так називають пагони, які ростуть на стовбурах або біля основи скелетних гілок. Характерні тим, що ростуть вертикально й не дають плодів. Їх слід зрізати біля точки росту.

Крону на плодових деревах зазвичай проріджують весною, утім, можна й восени. Вкорочують гілки, які спрямовані вниз та всередину крони. З тих пагонів, котрі перехрещуються, залишають тільки найміцніший. Так само роблять з подібними гілками: обрізають слабшу.