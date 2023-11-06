Через загущену крону дерево недоотримує достатньо світла й повітря, тож може гірше розвиватися. Також сухі та старі гілки можуть зашкодити здоровим, наприклад, через обвал снігу взимку. Дамо кілька порад, як правильно обрізати грушу.

Корисно Обрізайте горіх саме так, і урожай в наступному сезоні буде вдвічі більшим

Переваги осінньої обрізки груші

"Плюс" осінньої обрізки у тому, що нова пагони вже виростуть, бо розвиток сповільнюється на зиму.

Рух соку по дереву припиняється, тобто, він не буде витікати через спили та зрізи.

через спили та зрізи. Завдяки осінній обрізці покращаться плоди в наступному сезоні.

Важливо завершити обрізку до початку заморозків, щоб рани загоїлися.

Велику роль у процесі обрізки грає вік груші. Молодим саджанцям, які ще не родять, треба правильно сформувати кістяк. А тим деревам, які вже дають плоди, треба допомогти правильно розподілити корисні речовини. Тоді як старі дерева, перш за все потребують омолодження.

Як правильно обрізати грушу

Насамперед варто позбутися сухих і хворих гілок. Їх легко розпізнати, бо на них немає листя. З них вже не буде жодної користі. Хворі пагони теж варто видалити, бо вони можуть заражати здорові шкідниками і хворобами.

Молода паросль просто продовжує кореневу систему. Їх теж обламують, а от здерев'янілі пагони – обрізають секатором у місці їх утворення. У широких прикореневих пагонах часто з'являється грибок, тож треба позбуватися їх.

у місці їх утворення. У широких прикореневих пагонах часто з'являється грибок, тож треба позбуватися їх. Садівники видаляють на груші й дзиґи. Так називають пагони, які ростуть на стовбурах або біля основи скелетних гілок. Характерні тим, що ростуть вертикально й не дають плодів. Їх слід зрізати біля точки росту.

Крону на плодових деревах зазвичай проріджують весною, утім, можна й восени. Вкорочують гілки, які спрямовані вниз та всередину крони. З тих пагонів, котрі перехрещуються, залишають тільки найміцніший. Так само роблять з подібними гілками: обрізають слабшу.