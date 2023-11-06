Через загущену крону дерево недоотримує достатньо світла й повітря, тож може гірше розвиватися. Також сухі та старі гілки можуть зашкодити здоровим, наприклад, через обвал снігу взимку. Дамо кілька порад, як правильно обрізати грушу.
Корисно Обрізайте горіх саме так, і урожай в наступному сезоні буде вдвічі більшим
Переваги осінньої обрізки груші
- "Плюс" осінньої обрізки у тому, що нова пагони вже виростуть, бо розвиток сповільнюється на зиму.
- Рух соку по дереву припиняється, тобто, він не буде витікати через спили та зрізи.
- Завдяки осінній обрізці покращаться плоди в наступному сезоні.
- Важливо завершити обрізку до початку заморозків, щоб рани загоїлися.
Велику роль у процесі обрізки грає вік груші. Молодим саджанцям, які ще не родять, треба правильно сформувати кістяк. А тим деревам, які вже дають плоди, треба допомогти правильно розподілити корисні речовини. Тоді як старі дерева, перш за все потребують омолодження.
Як правильно обрізати грушу
Насамперед варто позбутися сухих і хворих гілок. Їх легко розпізнати, бо на них немає листя. З них вже не буде жодної користі. Хворі пагони теж варто видалити, бо вони можуть заражати здорові шкідниками і хворобами.
- Молода паросль просто продовжує кореневу систему. Їх теж обламують, а от здерев'янілі пагони – обрізають секатором у місці їх утворення. У широких прикореневих пагонах часто з'являється грибок, тож треба позбуватися їх.
- Садівники видаляють на груші й дзиґи. Так називають пагони, які ростуть на стовбурах або біля основи скелетних гілок. Характерні тим, що ростуть вертикально й не дають плодів. Їх слід зрізати біля точки росту.
Крону на плодових деревах зазвичай проріджують весною, утім, можна й восени. Вкорочують гілки, які спрямовані вниз та всередину крони. З тих пагонів, котрі перехрещуються, залишають тільки найміцніший. Так само роблять з подібними гілками: обрізають слабшу.