Из-за загущенной кроны дерево недополучает достаточно света и воздуха, так что может хуже развиваться. Также сухие и старые ветви могут повредить здоровым, например из-за обвала снега зимой. Дадим несколько советов, как правильно обрезать грушу.
Полезно Обрезайте орех именно так, и урожай в следующем сезоне будет вдвое больше
Преимущества осенней обрезки груши
- "Плюс" осенней обрезки состоит в том, что новые побеги уже вырастут, потому что развитие замедляется на зиму.
- Движение сока по дереву прекращается, то есть оно не будет утекать через спилы и срезы.
- Благодаря осенней обрезке улучшатся плоды в следующем сезоне.
- Важно завершить обрезку до начала заморозков, чтобы раны зажили.
Большую роль в процессе обрезки играет возраст груши. Молодым еще не рождающим саженцам нужно правильно сформировать скелет. А тем деревьям, которые уже приносят плоды, нужно помочь правильно распределить полезные вещества. В то время как старые деревья, прежде всего нуждаются в омоложении.
Как правильно обрезать грушу
Прежде всего следует избавиться от сухих и больных ветвей. Их легко распознать, потому что на них нет листьев. Из них уже не будет никакой пользы. Больные побеги тоже следует удалить, потому что они могут заражать здоровые вредителями и болезнями.
- Молодая паросль просто продолжает корневую систему. Их тоже обламывают, а вот одревесневшие побеги – обрезают секатором в месте их образования. В широких прикорневых побегах часто появляется грибок, поэтому нужно избавляться от них.
- Садоводы удаляют на груше волчки. Так называют побеги, растущие на стволах или у основания скелетных ветвей. Характерны тем, что растут вертикально и не дают плодов. Их следует срезать у точки роста.
Крону на плодовых деревьях обычно прореживают весной, впрочем, можно и осенью. Укорачивают ветви, направленные вниз и внутрь кроны. Из побегов, которые перекрещиваются, оставляют только самый крепкий. Так же поступают с подобными ветвями: обрезают более слабые.
Подготовка к зиме включает не только обрезку. Особенно это касается малины. Есть еще некоторые моменты.