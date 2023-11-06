Из-за загущенной кроны дерево недополучает достаточно света и воздуха, так что может хуже развиваться. Также сухие и старые ветви могут повредить здоровым, например из-за обвала снега зимой. Дадим несколько советов, как правильно обрезать грушу.

Полезно Обрезайте орех именно так, и урожай в следующем сезоне будет вдвое больше

Преимущества осенней обрезки груши

"Плюс" осенней обрезки состоит в том, что новые побеги уже вырастут, потому что развитие замедляется на зиму.

Движение сока по дереву прекращается, то есть оно не будет утекать через спилы и срезы.

через спилы и срезы. Благодаря осенней обрезке улучшатся плоды в следующем сезоне.

Важно завершить обрезку до начала заморозков, чтобы раны зажили.

Большую роль в процессе обрезки играет возраст груши. Молодым еще не рождающим саженцам нужно правильно сформировать скелет. А тем деревьям, которые уже приносят плоды, нужно помочь правильно распределить полезные вещества. В то время как старые деревья, прежде всего нуждаются в омоложении.

Как правильно обрезать грушу

Прежде всего следует избавиться от сухих и больных ветвей. Их легко распознать, потому что на них нет листьев. Из них уже не будет никакой пользы. Больные побеги тоже следует удалить, потому что они могут заражать здоровые вредителями и болезнями.

Молодая паросль просто продолжает корневую систему. Их тоже обламывают, а вот одревесневшие побеги – обрезают секатором в месте их образования. В широких прикорневых побегах часто появляется грибок, поэтому нужно избавляться от них.

в месте их образования. В широких прикорневых побегах часто появляется грибок, поэтому нужно избавляться от них. Садоводы удаляют на груше волчки. Так называют побеги, растущие на стволах или у основания скелетных ветвей. Характерны тем, что растут вертикально и не дают плодов. Их следует срезать у точки роста.

Крону на плодовых деревьях обычно прореживают весной, впрочем, можно и осенью. Укорачивают ветви, направленные вниз и внутрь кроны. Из побегов, которые перекрещиваются, оставляют только самый крепкий. Так же поступают с подобными ветвями: обрезают более слабые.

Подготовка к зиме включает не только обрезку. Особенно это касается малины. Есть еще некоторые моменты.