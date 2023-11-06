Горіх можна обрізати навесні, влітку, а також восени. Зазвичай проводять формувальну обрізку. Повинен бути чистий стерильний інструмент. Після обрізки рани обробляють садовим варом. Є кілька способів, як провести осінню обрізку.

Цікаво Чи можна садити горіх біля хати: відповідь вас здивує

Лідерна схема обрізки крони

Один з таких – лідерна схема обрізки. За нею скелетні гілки розподіляються по спіралі на відстані пів метра один від одного у висоту. На перших трьох рівнях гілки другого порядку зрізають після плодоношення. Тоді до дерева надходить більше світла.

Ярусна схема обрізки крони

За такої обрізки на кожному ярусі залишають по 3 скелетні гілки з дистанцією один від одного 15 сантиметрів. Тоді дерево не буде однобоким і матиме круглу форму. Після осінньої обрізки роблять ще й штамбову. Це означає видалення нижнього ярусу гілок, аби на відстані півтора метра від землі нічого не росло. Верхівку вкорочують таким чином, аби горіх почав рости в ширину і давав плоди.

Чашоподібна схема обрізки

Якщо обрізати таким способом горіх, то плоди буде легше збирати. Штамб повинен бути висотою 1,5-2 метри, а число скелетних гілок – 3-4. Їх закладають по діаметру стовбура на відстані 25-30 сантиметрів. Дві верхні гілки потрібно перехрестити з гілками верхнього ярусу, а центральну гілку вкоротити біля основи. Таку обрізку виконують кожних 3-4 років.

Якщо вас цікавить, чи можна обрізати восени тую, то відповідь вже є.