Навіть якщо гортензія має неохайний вигляд, не варто обрізати її восени. Краще залиште кущ до весни.

Так, деякі сорти добре переносять вкорочення пагонів. Однак, інші після обрізки можуть захворіти. Окрім того, наразі неможливо визначити, які ж гілки оживуть навесні, а які вже остаточно засохли, передає 24 Канал.

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Не обрізайте гортензії восени

Гортензії восени входять у так званий сплячий режим. Зокрема, не формують нові пагони для наступної весни. Якщо в цей час їх обрізати, зросте ризик обмороження. Адже нові пагони, що з'являються на місці обрізання, менш стійкі до холоду.

Гортензії формують бруньки на пагонах у верхній частині до початку зими. Якщо провести обрізку, бруньки можуть бути втрачені, що призведе до зменшення кількості квітів або ж взагалі їх відсутності наступного літа.

Також обрізка може спричини стрес для рослини. До речі, гортензія крупнолиста цвіте на тогорічних пагонах. Тож якщо її надмірно обрізати, може не зацвісти.

Отже, для збереження здоров'я та краси цієї рослини краще відкласти обрізку до весни. Зокрема, коли гортензія почне активно рости та відновиться після зими.

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Чому не можна обрізати гортензії восени / Gabriella Clare Marino / Unsplash