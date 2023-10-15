Да, некоторые сорта хорошо переносят укорочение побегов. Однако другие после обрезки могут заболеть. Кроме того, сейчас невозможно определить, какие ветви оживут весной, а какие уже окончательно засохли, передает 24 Канал.

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Не обрезайте гортензии осенью

Гортензии осенью входят в так называемый спящий режим. В частности, не формируют новые побеги для следующей весны. Если в это время их обрезать, возрастет риск обморожения. Ведь новые побеги, появляющиеся на месте обрезки, менее устойчивы к холоду.

Гортензии формируют почки на побегах в верхней части к началу зимы. Если провести обрезку, почки могут быть потеряны, что приведет к уменьшению количества цветов или вообще их отсутствия следующим летом.

Также обрезка может вызвать стресс для растения. Кстати, гортензия крупнолистая цветет на прошлогодних побегах. Так что если ее чрезмерно обрезать, может не зацвести.

Для сохранения здоровья и красоты этого растения лучше отложить обрезку до весны. В частности, когда гортензия начнет активно расти и возобновится после зимы.

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Почему нельзя обрезать гортензии осенью / Gabriella Clare Marino / Unsplash