Гілки черешні переважно розростаються в різні боки від основної гілки. Тому потрібно зупинити швидкий ріст верхівки, прорідити крону і зберегти гілочки. А як це правильно зробити й коли, розкаже 24 Канал.

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Коли обрізати черешню

Обрізання черешні треба проводити ранньою весною, допоки бруньки не розпустилися. Не зашкодить проріджувати крону і влітку та восени. Весняна прорізка має свої переваги, серед них:

красивий зовнішній вигляд дерева;

міцне формування крони й каркаса;

простіший догляд і збір врожаю;

збільшується період життя дерева;

покращується живлення та освітленість дерева;

Також треба пам'ятати, що не повинно бути заморозків, адже зріджені крони черешні не є стійкими до низьких температур.

Як обрізати черешню

Поширений метод полягає в обрізанні основних гілок до 50 сантиметрів, а гілок, які не формують крони, – до 30 сантиметрів. Водночас стовбур не повинен перевищувати каркасні гілки більше, ніж на 20 сантиметрів.



Черешня / Фото Pixabay

Пам'ятаємо, що саджанці без бічних пагонів обрізають так: залишають 70 сантиметрів на штамб і 20 сантиметрів – на крону. Якщо пагонів від одного до трьох, обрізаємо на річний приріст.

Ті гілки, які ростуть вертикально до стовбура під гострим кутом, треба вирізати. Варто позбутися гілок, які ростуть вниз або всередину стовбура. Підрівняти треба й вершок, щоб висота дерева залишалась на рівні 3-3, 5 метра, тоді як довжина скелетних гілок – майже 4 метри.

Місця зрізів рекомендується обробити садовим варом – натуральним засобом, який містить у своєму складі деревну смолу.

Найкраще урожай формується на гілках, які ростуть паралельно землі.

Автор: Вікторія Козар