У квітні можна розпочинати посадку улюблених овочів та культур у теплиці. 24 Канал склав список рослин, які можна висадити у землю, й розповів, як за ними доглядати.

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Помідори

Теплолюбиві томати не люблять холод і коливання температури, тому їх найкраще садити у теплиці з початку квітня. Можна посадити насіння, але краще скористуватись розсадою. Помідори люблять тепло, провітрювання та добрива.

Огірки

Огірки також можна висаджувати з перших чисел квітня, при температурі 20 градусів. Цій рослині не потрібне провітрювання чи добрива, але важливо часто й рясно поливати, можна користуватися пульверизатором.

Перець

Перці можна висаджувати в теплиці у той самий період, що й томати. Вони дуже різко реагують на низькі температури, тому їм і підходить теплиця. Ця культура любить воду та свіже повітря – їх можна розмістити ближче до дверей чи віконця.

Капуста

Капусту можна висаджувати у теплиці на початку та в середині квітня, вона більш стійка до холоду. Використовуйте різні культури за бажанням – брюссельську, пекінську, цвітну, білоголову, броколі, кольрабі. Капуста любить вологу та багато сонця.



Які овочі посадити у теплиці / Фото Unsplash

Редиска

Редис у квітні можна висаджувати й у відкритий ґрунт, адже це холодостійка рослина. Та для того, щоб плід краще й швидше сформувався, рослину можна посадити у теплицю.

Баклажан

Баклажани варто висаджувати трохи пізніше, ніж помідори та огірки, бо вони люблять тепло. В середині квітня можна посадити розсаду баклажанів.

Салат

Холодостійкий салат також можна посадити на початку квітня. Теплиця підійде, якщо бажаєте, щоб культура швидше зійшла.

Зауважимо, при посадці культур у теплицю, варто звернути увагу на розміщення. Наприклад, огірки й помідори краще не садити разом. Томат добре ростиме із зеленню та редисом, а огірки з перцем. Детальніше дивіться тут.