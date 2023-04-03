Ветви черешни преимущественно разрастаются в разные стороны от основной ветви. Поэтому нужно остановить быстрый рост макушки, проредить крону и сохранить веточки. А как это правильно сделать и когда, расскажет 24 Канал.

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Когда обрезать черешню

Обрезку черешни нужно проводить ранней весной, пока почки не распустились. Не мешает прореживать крону и летом и осенью. Весенняя прорезка имеет свои преимущества, среди них:

красивый внешний вид дерева;

прочное формирование кроны и каркаса;

более простой уход и сбор урожая;

увеличивается период жизни дерева;

улучшается питание и освещенность дерева;

Также нужно помнить, что не должно быть заморозков, ведь сжиженная крона черешни не устойчива к низким температурам.

Как обрезать черешню

Распространенный метод заключается в обрезке основных ветвей до 50 сантиметров, а ветвей, не формирующих кроны, – до 30 сантиметров. В то же время ствол не должен превышать каркасные ветви больше, чем на 20 сантиметров.



Черешня / Фото Pixabay

Помним, что саженцы без боковых побегов обрезают так: оставляют 70 сантиметров на штамб и 20 сантиметров – на крону. Если побеги от одного до трех, обрезаем на годовой прирост.

Те ветви, которые растут вертикально к стволу под острым углом, нужно вырезать. Следует избавиться от ветвей, которые растут вниз или внутрь ствола. Подравнять нужно и вершок, чтобы высота дерева оставалась на уровне 3-3,5 метра, тогда как длина скелетных веток – почти 4 метра.

Места срезов рекомендуется обработать садовым варом – натуральным средством, содержащим в своем составе древесную смолу.

Лучше всего урожай формируется на ветвях, растущих параллельно земле.

Автор: Виктория Козар