Відома американська модель Джіджі Хадід не спішить показувати обличчя своєї новонародженої донечки. Але з нагоди Геловіну вона з чоловіком Зейном Маліком одягнулись в цікаві образи, не забувши і про образ донечки.

У своєму профілі в інстаграмі Джіджі Хадід поділилась зворушливою сімейною світлиною. На ній з нагоди Геловіну американська модель та співак Зейн Малік постали в цікавих образах, а також одягнули донечку в образі Халка.

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Сама Джіджі вдягнулась в синій костюм супергероїні з компютерної гри. Він був дуже обтислим, а тому підкреслював бездоганну фігуру моделі, що відновила форму після пологів. Зірка зав'язала високий кінський хвіст, а також доповнила образ макіяжем. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями й підкреслила очі довгими чорними стрілками.

Натомість її чоловік, співак Зейн Малік, постав в образі персонажа з відомої книжки та фільму "Гаррі Поттер". Зейн став студентом факультету Слизерин, одягнувши темний костюм та зелену смугасту краватку.

Зіркові батьки одягнули по-святковому й донечку, обравши для неї героя Marvel Comics Халка. Дівчинці вдягнули зелену кофтинку та шапочку. Джіджі та Зейн не хочуть відкривати обличчя дитини публіці, тому закрили його емоджі з Халком. Співак тримав доньку на руках, а Джіджі робила фото, обійнявши чоловіка й люблячо дивившись на дитину.



Джіджі Хадід з донькою та чоловіком / Instagram-Stories / @gigihadid