Известная американская модель Джиджи Хадид не спешит показывать лицо своей новорожденной дочери. Но по случаю Хеллоуина они с мужем Зейном Маликом оделась в интересные образы, не забыв и об образе малышки.

В своем профиле в Инстаграме Джиджи Хадид поделилась трогательной семейной фотографией. На ней по случаю Хеллоуина американская модель и певец Зейн Малик предстали в интересных образах, а также одели дочку в образе Халка.

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Сама Джиджи оделась в синий костюм супергероини из компьютерной игры. Он был очень обтягивающим, а потому подчеркивал безупречную фигуру модели, восстановившей форму после родов. Звезда завязала высокий конский хвост, а также дополнила образ макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями и подчеркнула глаза длинными черными стрелками.

Ее муж, певец Зейн Малик, предстал в образе персонажа из известной книги и фильма "Гарри Поттер". Зейн стал студентом факультета Слизерин, надев темный костюм и зеленый полосатый галстук.

Звездные родители одели по-праздничному и дочь, выбрав для нее героя Marvel Comics Халка. Девочке надели зеленую кофточку и шапочку. Джиджи и Зейн не хотят открывать лицо ребенка публике, поэтому закрыли его эмоджи с Халком. Певец держал дочь на руках, а Джиджи делала фото, обняв мужа и любяще глядя на ребенка.

Джиджи Хадид с дочкой и мужем / Instagram-Stories / @gigihadid