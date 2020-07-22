Актор Кіану Рівз нарешті налагодив своє особисте життя. Він тривалий час зустрічається з художницею Олександрою Грант та вже встиг підтвердити роман спільними виходами на світські події. Однак виявилось, що стати дівчиною Кіану Рівза мріє ще одна дівчина, яка переслідує тепер свою суперницю.

За даними таблоїду The Blast, переслідувачкою пари стала 67-річна жінка на ім'я Кетрін. Олександра Грант змушена була навіть подати до суду на прихильницю Кіану Рівза, аби уникнути можливого нападу.

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Цікаво, що у заяві суду Олександра Грант уточнила: вперше помітила переслідування, коли офіційно підтвердила чутки про роман з актором. Вже з часом знахабніла прихильниця Кіану Рівза пробралась на територію маєтку його обраниці та робила фото. Окрім цього. Кетрін бувала на світських заходах, запрошеною гостею яких ставала художниця. Це і стало приводом звернення до служителів Феміди, адже всі світлини жінка надсилала до хейтерської групи, де були навіть погрози.

Представники Вищого суду округу Лос-Анджелес розглянули звернення художниці та вже заборонили фанатці наближатись до будинку, офісу чи самої Олександри ближче, ніж на 100 метрів. Окрім цього, Кетрін заборонили робити та публікувати фото дівчини Кіану Рівза.

Ці переслідування прихильниці викликали в Олександри сильний стрес. Вона боїться, що це відчуття страху і занепокоєння буде посилюватись,

– розповів інсайдер.

Що відомо про нові стосунки Кіану Рівза

У 2001 році Кіану Рівз пережив моторошну трагедію: у ДТП загинула його дівчина Дженніфер Сайм. За рік до цього під час пологів померла їхня спільна донечка. Тому тривалий час голлівудський актор був самітником, а чутки про його романи не мали жодних підтверджень.

Однак у листопаді 2019 року Кіану Рівз з'явився на світських заходах у супроводі художниці Олександри Грант. Пара трималась за руки, доводячи, що зустрічається. Згодом інсайдери розповідали, що нарешті актор може знов назвати себе щасливим.

Наразі Кіану Рівз перебуває у Берліні, де проходять зйомки нової стрічки "Матриця 4". Супроводжує коханого на зйомках Олександра Грант, яка залюбки спілкується з усією знімальною групою та ходить з представниками Голлівуду на ланчі.