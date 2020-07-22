Актер Киану Ривз наконец наладил свою личную жизнь. Он длительное время встречается с художницей Александрой Грант и уже успел подтвердить роман совместными выходами на светские события. Однако оказалось, что стать избранницей Киану Ривза мечтает еще одна девушка, которая преследует теперь свою соперницу.

По данным таблоида The Blast, соперницей пары стала 67-летняя женщина по имени Кэтрин. Александра Грант вынуждена была даже подать в суд на поклонницу Киану Ривза, чтобы избежать возможного нападения.

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Интересно, что в заявлении суда Александра Грант уточнила: впервые заметила преследование, когда официально подтвердила слухи о романе с актером. Уже со временем обнаглевшая поклонница Киану Ривза пробралась на территорию поместья его избранницы и делала фото. Кроме этого, Кэтрин бывала на светских мероприятиях, приглашенной гостьей которых становилась художница. Это и стало поводом обращения к служителям Фемиды, ведь все фотографии женщина присылала в хейтерскую группу, где были даже угрозы.

Представители Высшего суда округа Лос-Анджелес рассмотрели обращение художницы, и сейчас фанатке запретили приближаться к дому, офису или самой Александре ближе, чем на 100 метров. Кроме этого, Кэтрин запретили делать и публиковать фото девушки Киану Ривза.

Эти преследования поклонницы вызвали у Александры сильный стресс. Она боится, что это чувство страха и беспокойство будет усиливаться,

– рассказал инсайдер.

Что известно о новых отношениях Киану Ривза

В 2001 году Киану Ривз пережил жуткую трагедию: в ДТП погибла его девушка Дженнифер Сайм. За год до этого во время родов умерла их общая дочь. Поэтому долгое время голливудский актер был отшельником, а слухи о его романе не имели никаких подтверждений.

Однако в ноябре 2019 года Киану Ривз появился на светских мероприятиях в сопровождении художницы Александры Грант. Пара держалась за руки, демонстрируя, что встречается. Впоследствии инсайдеры рассказывали, что наконец актер может вновь назвать себя счастливым.

Сейчас Киану Ривз находится в Берлине, где проходят съемки новой ленты "Матрица 4". Сопровождает возлюбленного на съемках Александра Грант, которая охотно общается со всей съемочной группой и ходит с представителями Голливуда на ланчи.