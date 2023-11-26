Негайно викиньте їх: 5 ялинкових прикрас, які давно вийшли з моди
З наближенням зимового сезону українські родини починають готуватися до новорічного декорування квартир. Зокрема, скоро всі прикрашатимуть ялинки.
З огляду на те, що світі декору та дизайну постійно розвивається, то навіть, прикрашаючи ялинку, варто слідувати модним тенденціям, аби бути в тренді. Так, 24 Канал зібрав інформацію про п'ятірку ялинкових прикрас, які вже вийшли з моди.
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Пластмасові кульки одного кольору
Десятиліттями пластмасові кульки одного кольору були основним елементом при оформленні ялинки. Однак сучасні тенденції в декораціях настільки різноманітні, що ці прості та одноманітні кульки втратили свою популярність. Замість цього, люди шукають унікальні та різноманітні прикраси для створення особливого стилю ялинки.
Пластмасові кульки ялинкові / Фото: Інтернет-магазин "Ялинка"
Ґудзики замість прикрас
Використання ґудзиків як прикрас для ялинки також вже вважається застарілим. Цей спосіб декору може виглядати дешевим та простим.
Ґудзики на ялинці / Фото: Noviydom
Блискучі мерехтливі лампочки
Стандартні гірлянди більше не такі актуальні. Сучасні тенденції містять інноваційні LED-лампочки з різними кольорами, які дозволяють створювати різноманітне світіння та грати з кольорами власноруч.
Традиційні кульки зі снігом
Кульки зі снігом тепер здаються застарілими. Ці прикраси часто стають нудними через те, що їх дизайн залишається практично незмінним з року в рік. Водночас модерні прикраси намагаються виражати індивідуальність та оригінальність.
Ялинкові кульки зі снігом / Фото: ZELENA
Гірлянда з бісеру
Буси з перлами, які колись були популярним елементом оформлення ялинки, вже вийшли з моди, оскільки мають дешевий та часто неякісний вигляд.