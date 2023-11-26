Учитывая, что мир декора и дизайна постоянно развивается, то даже, украшая елку, нужно следовать модным тенденциям, чтобы быть в тренде. Так, 24 Канал собрал информацию о пятерке елочных украшений, которые вышли из моды.

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Пластмассовые шарики одного цвета

Десятилетиями пластмассовые шарики одного цвета являлись основным элементом при оформлении елки. Однако современные тенденции в декорациях настолько разнообразны, что эти простые и однообразные шарики утратили свою популярность. Вместо этого люди ищут уникальные и разнообразные украшения для создания особого стиля елки.



Пластмассовые шарики елочные / Фото: Интернет-магазин "Елка"

Пуговицы вместо украшений

Использование пуговиц в качестве украшения для елки также уже считается устаревшим. Этот способ декора может выглядеть дешевым и простым.



Пуговицы на елке / Фото: Noviydom

Блестящие мерцающие лампочки

Стандартные гирлянды больше не столь актуальны. Современные тенденции содержат инновационные LED-лампочки с разными цветами, которые позволяют создавать разнообразное свечение и играть с цветами своими руками.



Гирлянда / Фото: Prom

Традиционные шарики со снегом

Шарики со снегом теперь кажутся устаревшими. Эти украшения часто становятся скучными из-за того, что их дизайн остается практически неизменным из года в год. В то же время современные украшения пытаются выражать индивидуальность и оригинальность.



Елочные шарики со снегом / Фото: ZELENA

Гирлянда из бисера

Бусы с жемчугом, которые когда-то были популярным элементом оформления елки, уже вышли из моды, поскольку выглядят дешево и часто некачественно.



Гирлянда из бисера / Фото: Joom