З огляду на те, що світі декору та дизайну постійно розвивається, то навіть, прикрашаючи ялинку, варто слідувати модним тенденціям, аби бути в тренді. Так, 24 Канал зібрав інформацію про п'ятірку ялинкових прикрас, які вже вийшли з моди.

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Пластмасові кульки одного кольору

Десятиліттями пластмасові кульки одного кольору були основним елементом при оформленні ялинки. Однак сучасні тенденції в декораціях настільки різноманітні, що ці прості та одноманітні кульки втратили свою популярність. Замість цього, люди шукають унікальні та різноманітні прикраси для створення особливого стилю ялинки.

Пластмасові кульки ялинкові
Пластмасові кульки ялинкові / Фото: Інтернет-магазин "Ялинка"

Ґудзики замість прикрас

Використання ґудзиків як прикрас для ялинки також вже вважається застарілим. Цей спосіб декору може виглядати дешевим та простим.

Ґудзики на ялинці
Ґудзики на ялинці / Фото: Noviydom

Блискучі мерехтливі лампочки

Стандартні гірлянди більше не такі актуальні. Сучасні тенденції містять інноваційні LED-лампочки з різними кольорами, які дозволяють створювати різноманітне світіння та грати з кольорами власноруч.

Гірлянда
Гірлянда / Фото: Prom

Традиційні кульки зі снігом

Кульки зі снігом тепер здаються застарілими. Ці прикраси часто стають нудними через те, що їх дизайн залишається практично незмінним з року в рік. Водночас модерні прикраси намагаються виражати індивідуальність та оригінальність.

Ялинкові кульки зі снігом
Ялинкові кульки зі снігом / Фото: ZELENA

Гірлянда з бісеру

Буси з перлами, які колись були популярним елементом оформлення ялинки, вже вийшли з моди, оскільки мають дешевий та часто неякісний вигляд.

Гірлянда з бісеру
Гірлянда з бісеру / Фото: Joom