Представники Disney презентували новий трейлер до мультфільму "Душа". Новинка кіно вийде в український прокат з 25 грудня. А поки кіномани можуть насолодитись новим роликом, в якому показали, чому головний герой "Душі" настільки був закоханим у життя.

Сюжет мультфільму "Душа"

Представники Disney вирішили порушити тему потойбіччя, передає 24 канал. Попередній проєкт з такою ж тематикою "Коко" мав шалений успіх у прокаті та здобув Оскар, відтак і мультфільму "Душа" експерти прогнозують не меншу популярність.

Дивіться також 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми на вихідних

За сюжетом, вчитель музики Джо Гарднер нарешті отримує можливість виступити на джазовому концерті. Така новина окриляє головного героя, адже чи не вперше він може показати публіці свій талант. Однак з Джо стається нещасний випадок, а його душа потрапляє у потойбіччя.

Виявляється, що перед тим, як відправитись на Землю, всі душі проходять навчання та обирають улюблену справу. І перед Джо виникає непросте завдання: переконати свою нову подругу 22 в тому, що життя – прекрасне. Цього не змогли зробити ані Марія Тереза, ані королева Марія Антуанетта, тому перед головним героєм постає непросте завдання.

Ти знаєш, від чого відмовляєшся? Від тої ж піци… Мені дорогий наш час, життя швидкоплинне. Тому будь самим собою: геніальним, живим собою! – наголошує головний герой у новому трейлері.

І в мультфільмі справді покажуть, що буденні речі, які щодня бачить людина, є прекрасними. Танці з друзями, похід до перукарні чи ресторану, осіннє листя чи промінчик сонця – все це може принести задоволення і щастя, якщо тільки вміти насолоджуватись такими приємними дрібничками.

Дивіться новий трейлер до мультфільму "Душа": відео

Прем'єра мультфільму "Душа"

Наразі в Україні запланували показ мультфільму "Душа" на 25 грудня. Цю дату вже двічі змінювали через пандемію коронавірусу, тому поки невідомо, чи справді новинка Disney вийде у прокат в цей день.

У США та деяких інших країнах світу вже скасували показ мультфільму в кінотеатрах. Натомість презентацію "Душі" проведуть на стрімінговій платформі Disney+.