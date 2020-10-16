Представители Disney презентовали новый трейлер к мультфильму "Душа". Новинка кино выйдет в украинский прокат с 25 декабря. А пока киноманы могут насладиться новым роликом, в котором показали, почему главный герой "Души" настолько был влюблен в жизнь.

Сюжет мультфильма "Душа"

Представители Disney решили затронуть тему потустороннего мира, передает 24 канал. Предыдущий проект с такой же тематикой "Коко" имел бешеный успех в прокате и получил Оскар, поэтому и мультфильму "Душа" эксперты прогнозируют не меньшую популярность.

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По сюжету, учитель музыки Джо Гарднер наконец получает возможность выступить на джазовом концерте. Такая новость окрыляет главного героя, ведь едва ли не впервые он может показать публике свой талант. Однако с Джо происходит несчастный случай, а его душа попадает в потусторонний мир.

Оказывается, что перед тем, как отправиться на Землю, все души проходят обучение и выбирают любимое дело. И перед Джо возникает непростая задача: убедить свою новую подругу 22 в том, что жизнь – прекрасна. Этого не смогли сделать ни Мария Тереза, ни королева Мария Антуанетта, поэтому перед главным героем встает непростая задача.

Ты знаешь, от чего отказываешься? От той же пиццы ... мне дорого наше время, жизнь скоротечна. Поэтому будь самим собой: гениальным, живым собой!,

– подчеркивает главный герой в новом трейлере.

И в мультфильме действительно покажут, что обыденные вещи, которые ежедневно видит человек, являются прекрасными. Танцы с друзьями, поход в парикмахерскую или ресторан, осенние листья или лучик солнца – все это может принести удовольствие и счастье, если только уметь наслаждаться такими приятными мелочами.

Смотрите новый трейлер к мультфильму "Душа": видео

Премьера мультфильма "Душа"

Сейчас в Украине запланировали показ мультфильма "Душа" на 25 декабря. Эту дату уже дважды меняли из-за пандемии коронавируса, поэтому пока неизвестно, действительно ли новинка Disney выйдет в прокат в этот день.

В США и некоторых других странах мира уже отменили показ мультфильма в кинотеатрах. Однако презентацию "Души" проведут на стриминговой платформе Disney+.