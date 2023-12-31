За мир та перемогу України: добірка веселих та зворушливих тостів на Новий рік
Новорічне застілля неможливе без тостів. Люди бажають один одному щастя, здоров'я, успіхів, сімейної злагоди та достатку у прийдешньому році.
24 Канал зібрав для вас добірку новорічних тостів з побажаннями миру та перемоги України. Віримо, що вже зовсім скоро найзаповітніша мрія всіх українців здійсниться.
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Новорічні тости у віршах: побажання миру та перемоги
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Третя чарка — це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі
Четверта суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Без ста грамів не розібратись
В році тому, що минає.
Беремо першу чарку нашу
За козаків у нашім краї.
Спасибі, Боже, що дожили,
Було те, чим дорожили.
П’ємо другий за сім’ю,
Цю — до дна зараз доп’ю.
Третю — щоб були у парі,
Розганяли чорні хмари,
У коханні довго жили,
Добре було й не тужили!
Підіймаємо тост четвертий,
Щоб вороги були роздерті,
Аби ноги окупантів
Зникли всі під бій курантів!
П’ятий тост буде за друга,
Щоб не здолала туга,
Аби в будь-яких незгодах
Ви долали перешкоди!
Шостий підіймаємо швидко
За рік, який приходить спритно.
Аби приніс він мир і щастя
І нас боялися напасті!
***
Першу чарку підніму як завжди за ЗСУ!
Щоб лайно від нас пішло, другий тост за ТРО!
Третій вип’ємо традиційно – за любов до Батьківщини!
А четвертий під вечерю тост за наших волонтерів!
П’яту чарку наливаємо, і за медиків вживаємо!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
Перший тост — за кримський міст.
Тост номер два за крейсер Москва.
Третю повну — за бавовну!
Вип’ємо знову, щоб працював Вова!
За синє небо, за жовті поля,
За світ, у якому нема москаля!
Всі, кому налили, п’ють за Збройні Сили!
А наступний Новий рік — був у радості повік!
Вип’ємо на дорогу за нашу перемогу!
Новорічні тости у прозі: побажання миру та перемоги
Знаєте, чому взимку так багато зірок на небі? Починає народжуватися нова зірка, і всі інші приходять подивитися на це видовище. Новий рік – і є нова зірка. Так вип'ємо за те, щоб у цьому році нова зірка освітлювала нам шлях до щастя, здоров'я, миру та успіху. А старий рік зап'ємо таким же старим вином. З Новим роком!
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Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому підіймемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні дні будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.
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Друзі, ще з дитинства ми всі з вами вірили, що в новорічну ніч здійснюються найзаповітніші бажання. Тому давайте зараз забажаємо, окрім підвищення зарплати та пропозиції, скорішої перемоги. І щоб уже 2025 ми такою ж бандою зустрічали в Маріуполі чи Ялті. З Новим роком! З новим щастям!
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Усі ми чекаємо від Нового року перемоги, чудес та здійснення бажань. Нехай цього року відбудуться дива, нехай усі задуми втіляться в реальність. Нехай Новий рік 2024 подарує нам багато радості, усмішок та чудового настрою.