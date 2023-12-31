24 Канал собрал для вас подборку новогодних тостов с пожеланиями мира и победы Украины. Верим, что уже совсем скоро самая заветная мечта всех украинцев сбудется.
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Новогодние тосты в стихах: пожелания мира и победы
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Третя чарка — це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі
Четверта суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Без ста грамів не розібратись
В році тому, що минає.
Беремо першу чарку нашу
За козаків у нашім краї.
Спасибі, Боже, що дожили,
Було те, чим дорожили.
П’ємо другий за сім’ю,
Цю — до дна зараз доп’ю.
Третю — щоб були у парі,
Розганяли чорні хмари,
У коханні довго жили,
Добре було й не тужили!
Підіймаємо тост четвертий,
Щоб вороги були роздерті,
Аби ноги окупантів
Зникли всі під бій курантів!
П’ятий тост буде за друга,
Щоб не здолала туга,
Аби в будь-яких незгодах
Ви долали перешкоди!
Шостий підіймаємо швидко
За рік, який приходить спритно.
Аби приніс він мир і щастя
І нас боялися напасті!
Новогодние тосты / Фото forumsmile.com.ua
***
Першу чарку підніму як завжди за ЗСУ!
Щоб лайно від нас пішло, другий тост за ТРО!
Третій вип’ємо традиційно – за любов до Батьківщини!
А четвертий під вечерю тост за наших волонтерів!
П’яту чарку наливаємо, і за медиків вживаємо!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
Перший тост — за кримський міст.
Тост номер два за крейсер Москва.
Третю повну — за бавовну!
Вип’ємо знову, щоб працював Вова!
За синє небо, за жовті поля,
За світ, у якому нема москаля!
Всі, кому налили, п’ють за Збройні Сили!
А наступний Новий рік — був у радості повік!
Вип’ємо на дорогу за нашу перемогу!
Новогодние тосты / Фото planBphoto.com
Новогодние тосты в прозе: пожелания мира и победы
Знаете почему зимой так много звезд на небе? Начинает рождаться новая звезда, и все остальные приходят посмотреть на это зрелище. Новый год – и есть новая звезда. Так выпьем за то, чтобы в этом году новая звезда освещала нам путь к счастью, здоровью, миру и успеху. А старый год запьем таким же старым вином. С Новым годом!
***
Пока где-то громко звучат салюты, мы с вами тихо, по-домашнему поднимем этот тост за наших защитников. Дорогие, у нас и так с вами все сложится лучше всего. Давайте пожелаем, чтобы наши военные скорее вернулись домой. А наша Украина скорее снова расцвела и забыла все свои страдания. Пусть следующие дни будут мирными, спокойными в уже полностью свободной и счастливой Украине.
Новогодние тосты / Фото klike.net
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Друзья, еще с детства мы все с вами верили, что в новогоднюю ночь сбываются самые заветные желания. Поэтому давайте сейчас пожелаем, кроме повышения зарплаты и предложения, скорейшей победы. И чтобы уже 2025 мы такой же бандой встречали в Мариуполе или Ялте. С Новым годом! С новым счастьем!
***
Все мы ждем от Нового года победы, чудес и исполнения желаний. Пусть в этом году произойдут чудеса, пусть все замыслы воплотятся в реальность. Пусть Новый год 2024 подарит нам много радости, улыбок и хорошего настроения.